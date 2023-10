Perché l’accusa della Sec contro Solarwinds per il maxi cyber-attacco è una svolta

Leggi su formiche

(Di martedì 31 ottobre 2023) La Sec (Securities and Exchange Commission), cioè la Consob americana, ha accusato di frodee suo dirigente alla luce del grandeinformatico che ha colpito la società di software alla fine del 2020. L’ha preso il nomesocietà: per tutti è l’visto Orion, il software di gestione delle reti aziendali prodotto dalla società texana e compromesso tramite backdoor probabilmente nella primavera del 2020, è stato il principale punto d’ingresso degli hacker. Si trattato, dunque, di unalla supply-chain, che ha interessato molti dipartimenti del governo degli Stati Uniti e diverse multinazionali causando grosse perdite economiche e danni politici che hanno richiesto mesi per essere individuati e quantificati. Meno di ...