Perchè la salute mentale deve essere messa tra le priorità europee

(Di martedì 31 ottobre 2023) Laè ormai diventato un punto cardine della ripresa sanitaria dell’Unione Europea, che ne ha riconosciuto l’importanza fondain seguito al periodo Covid. In questo articolo, capiremo perchérimanere tra le. Qualche mese fa la Commissione Europea ha presentato un nuovo approccio globale alla, mettendo di fatto al primo posto questo importante aspetto della sanità. Una risposta alle sfide poste dalla pandemia di Covid19, che ha avuto un fortissimo impatto psicologico, specialmente tra i giovani europei. Tuttavia, metà dei bisogni dei giovani pazienti risulta non aver avuto un adeguato supporto sanitario: la pandemia ha dunque accentuato le disuguaglianze in termini di...

... le richieste di lavoro sono aumentate; poi c'è stata la ludoteca per bambini per le festività in cui la produzione non si ferma, e altre iniziative per ladei lavoratori come un ambulatorio ...

Salute, lavoro, investimenti: perché è importante la scommessa di ... AboutPharma