Per il 70 per cento degli americani il supporto degli Stati Uniti a Israele è stato “eccessivo” e 3 su 4 temono un attentato Il sondaggio

(Di martedì 31 ottobre 2023) Un’ampia maggioranza dipensa che glisiano“troppo a favore” didurante il conflitto in Medio Oriente e tre statunitensi su 4che l’escalation nella Striscia di Gaza possa condurre a attentati sul suolo americano. Emerge da uncondotto da NewsNation/Decision Desk, pubblicato il 31 ottobre da The Hill. In particolare, a dirsi “abbastanza o molto preoccupato” per eventuali attacchi terroristici sul suolo americano è il 77 perintervicontro il 22 che afferma di non avere timori di questo tipo. Il 70 perritiene che glisiano o sianotroppo “a ...

- Forti piogge e venti su centro e nord Italia. Esonda il ...

Maltempo, autostrada del Brennero chiusa per frana. Bomba d’acqua a Milano: esondato il Seveso Il Sole 24 ORE

Le sneaker da uomo invernali per affrontare il ritorno del freddo GQ Italia

MILANO (Reuters) - Stellantis ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con ricavi netti per 45,1 miliardi di euro in crescita del 7% rispetto a un anno prima grazie all'effetto volumi e al repricing, so ...Prospettiva da Leticia Soares Postgraduate Degree in Public and Family Health/Bachelor Degree in Nutrition and Dietetics · 5 years of experience · Brazil Benefici Il tè alla menta piperita allevia i s ...