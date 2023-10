Pensioni | Zignani Ital Uil | “Pesa assenza certezze | noi pronti ad assistere sempre tutti”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Il tema previdenza suscitagrande attenzione e genera preoccupazioni e critiche. Le persone avvertono il peso della mancanza di. L’idea di una profonda e strutturale revisione della riforma Fornero continua a non essere praticata. Pertanto, di anno in anno, possono cambiare le condizioni per accedere alla pensione. È ciò che sta accadendo anche quest’anno. La manovra economica varata dal Governo, al momento, sembra aver peggiorato alcuni percorsi. Questo è uno dei motivi che ha indotto la Uil e la Cgil a indire una mobilitazione con sciopero". Così, con Adnkronos/Labia, Giuliano, presidente del Patronato-Uil. SecondoUil, "sulla base delle bozze della Legge di Bilancio possiamo indubbiamente notare come si sia accentuato il ...