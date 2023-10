Pensioni | affitti | fisco | Superbonus | tutte le novità della Manovra 2024

Leggi su fattidipaese

(Di martedì 31 ottobre 2023) Da quota 103 con la stretta sulle penalizzazioni per l’anticipopensione al rialzocedolare secca sull’affittoseconda casa e oltre, dal taglio del cuneo fiscale e al taglio del canone Rai e gli sgravi sulle assunzioni. La Legge di Bilancio da 109 articoli inizia il suo iter al Senato senza modifichemaggioranza per accelerare l’esame, per dare provacompatezza delle forze che sostengono il governo e soprattutto per rassicurare i mercati sull’attendibilitàversione congedata dal governo in vista del rating di Moody’s il 17 novembre. Queste ledel testo bollinato dalla Ragioneria dello Stato: Quota 103 con penalizzazioni. Torna a quota 103 la possibilità di pensione anticipata con 62 anni di età e 41 di contributi ma ...