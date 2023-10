Pensione Quota 103 prorogata per un ulteriore anno? Attenzione alle penalizzazioni sugli assegni

(Di martedì 31 ottobre 2023)103 potrebbe essere riconfermata anche per il 2024, ma il Governo sta pensando ad un metodo per disincentivare laanticipata. Per il prossimosi potrà beneficiare dellaanticipata con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione, ossia della cd.103.103 verrà riconfermata, ma con delle modifiche – InformazioneOggi.itSarebbero, tuttavia, state inserite una serie diper coloro che scegliertale strumento di flessibilità. I beneficiari, infatti, non solo subiril ricalcolo completamente contributivo dell’assegno pensionistico, ma non potrpercepire più di 2.272 euro fino alla maturazione dei 67 anni di età. Queste imposizioni, di fatto, ...

Cgil: pensioni giù fino al 17% con le modifiche a '...

Pensioni, Quota 103: con le tre penalità sarà più difficile lasciare il lavoro Corriere della Sera

« Stipendi più alti in media di mille euro in un anno per circa 14 milioni di italiani, tre miliardi in più alla Sanità per tagliare le liste d’attesa, ...Saranno oltre 700mila i dipendenti pubblici che nei prossimi 20 anni si vedranno decurtata la pensione con la norma inserita in legge di bilancio che rivede le ...