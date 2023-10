Pedaggi e Sicurezza Autostrada | La Protesta dei Sindaci Contro l' Indifferenza del Ministro Salvini

(Di martedì 31 ottobre 2023) L'Aquila - Sono ben 116 amministratori locali, trae altri rappresentanti di Comuni dell'Abruzzo e del Lazio, a sollevare la propria voce dil'atteggiamento indifferente deldei Trasporti, Matteo, riguardo alle questioni relative aie allasul trattole A24 e A25. Questi amministratori hanno inviato una lettera di, chiedendo risposte concrete su tali questioni cruciali che interessano le comunità locali. In particolare, ie gli amministratori sottolineano la necessità di un tavolo istituzionale per discutere l'aggiornamento delle tariffeli e le questioni legate alla ...

... tra sindaci e amministratori di Comuni di Abruzzo e Lazio, i firmatari di una lettera di protesta contro il titolare del Mit, che ad oggi non ha dato risposte sulle questionisul ...

Caro pedaggi e sicurezza, la preoccupazione dei sindaci: “Si sta ... AbruzzoLive

Pedaggi e sicurezza autostrada, i sindaci: stanchi dell'indifferenza ... Il Centro

La polizia ha aperto il fuoco a causa del timore per la propria sicurezza. La donna, ferita all'addome, è stata immediatamente trasportata in ospedale ed è attualmente in prognosi riservata. Secondo ...Sono stati assegnati i lavori per la realizzazione della Via del Mare. Tre anni di lavori, costo stimato in 400 milioni di euro ...