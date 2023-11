Pedaggi e Sicurezza Autostrada | La Protesta dei Sindaci Contro l' Indifferenza del Ministro Salvini

(Di martedì 31 ottobre 2023) L'Aquila - Sono ben 116 amministratori locali, trae altri rappresentanti di Comuni dell'Abruzzo e del Lazio, a sollevare la propria voce dil'atteggiamento indifferente deldei Trasporti, Matteo, riguardo alle questioni relative aie allasul trattole A24 e A25. Questi amministratori hanno inviato una lettera di, chiedendo risposte concrete su tali questioni cruciali che interessano le comunità locali. In particolare, ie gli amministratori sottolineano la necessità di un tavolo istituzionale per discutere l'aggiornamento delle tariffeli e le questioni legate alla ...

... a sollevare la propria voce di protesta contro l'atteggiamento indifferente del Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, riguardo alle questioni relative aie allasul tratto ...

Caro pedaggi e sicurezza, la preoccupazione dei sindaci: “Si sta ... AbruzzoLive

Pedaggi e sicurezza su A24 e A25: il Mit risponde ai sindaci Rete8

In riferimento alle richieste dei sindaci per A24 e A25, in particolare su sicurezza e pedaggi, il Mit preannuncia soluzione ragionevole ...La richiesta riguarda la convocazione del tavolo istituzionale per un aggiornamento sulle tariffe e la sicurezza delle autostrade A24 e A25, che collegano l’Abruzzo a Roma. Questo appello è ...