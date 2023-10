Paulo Dybala si sposa | la proposta di matrimonio a Oriana davanti alla Fontana di Trevi con l' anello da sogno | «Per sempre»

Commenta per primoe Oriana Sabatini hanno deciso di fare il grande passo. I due sono fidanzati da 5 anni e l'argentino ha fatto la proposta di matrimonio alla cantante nel centro di Roma a Fontana di Trevi.

Dybala pazzo d'amore: proposta di matrimonio e super anello a Oriana Corriere dello Sport

"Para siempre", ovvero, "per sempre". In un post pubblicato su Instagram Paulo Dybala e la compagna Oriana Sabatini hanno annunciato il loro matrimonio corredandolo con una foto in cui si tengono mano ...Dybala unico sorriso per Mourinho. Nel cammino di avvicinamento verso la sfida con il Lecce, la Roma può sperare di ritrovare l'argentino. Dopo aver saltato le sfide contro Monza e Inter in campionato ...