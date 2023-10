Pattinaggio artistico | Conti-Macii iniziano dal Grand Prix de France l’annata del consolidamento verso Milano-Cortina 2026

Da domani 1 novembre a domenica 5 è in programma presso il Palazzetto dello Sport di Celle Ligure in provincia di Savona il Campionato Nazionale Libertas di, l'ASD Libertas Pilastro ha iscritto alla manifestazione 11 atlete nelle varie categorie. Scenderanno in pista prima le più piccole: Beatrice Barcarolo, Luce Bonaventura, Daisy ...

Pattinaggio artistico, Conti-Macii iniziano dal Grand Prix de France l'annata del consolidamento verso Milano-Cortina ... OA Sport

Pattinaggio artistico a rotelle, a Celle Ligure oltre 500 atlete per il campionato nazionale Libertas IVG.it

Il via è per il 1° novembre alle 14 con in pista le prime categorie, mentre alle 19 è prevista la prima delle tante, tantissime premiazioni che si succederanno durante la 5 giorni dell’edizione 2023 ...Non solo Conti-Macii e Guignard-Fabbri. Questo weekend infatti sul ghiaccio di Angers, città che ospiterà questa settimana il Grand Prix De France 2023 (terza tappa della rassegna itinerante di pattin ...