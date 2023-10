Parma | uomo ucciso vicino a una struttura per migranti | accoltellato alla gola

Un, dalle prime informazioni un ospite di una struttura per migranti, è stato accoltellato mortalmente in serata a. È successo intorno alle 21.30 tra via Volturno e via Faelli, vicino alla ...

Maltempo in Emilia, allagamenti e frane sull'Appennino. Crollati due ... il Resto del Carlino

Maltempo in Emilia-Romagna, crollato un ponte a Fornovo (Parma). VIDEO Sky Tg24

(ANSA) - BOLOGNA, 30 OTT - Un uomo, dalle prime informazioni un ospite di una struttura per migranti, è stato accoltellato mortalmente in serata a Parma. È successo intorno alle 21.30 tra via Volturno ...Crociati al lavoro questa mattina sul campo del Mutti Training Center di Collecchio in vista della partita di Coppa Italia Frecciarossa contro il Lecce. La.