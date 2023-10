Parma | migrante ucciso a due passi dal centro di accoglienza

Leggi su open.online

(Di martedì 31 ottobre 2023) Un uomo, secondo le prime informazioni un ospite di una struttura per migranti, è stato accoltellato mortalmente in serata a. È successo intorno alle 21.30 tra via Volturno e via Faelli, vicino alla struttura, e la vittima, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stata colpita alla gola. All'arrivo del 118 la ferita era già troppo grave. Sul posto è intervenuta la polizia, con squadra mobile e scientifica, per ricostruire l'accaduto.