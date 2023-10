Parma | fermato l’uomo sospettato di aver ucciso un migrante 24enne nel centro di accoglienza

Leggi su open.online

(Di martedì 31 ottobre 2023) Si chiama Ahmed Rabby ed è unoriginario del Bangladeshieri, lunedì 30 ottobre, adopo essere stato accoltellato alla gola. L’omicidio si è consumato in serata in un Cas, undi prima, situato alla periferia della città emiliana. Dalle prime ricostruzioni sembra che il giovane sia stato colpito mentre dormiva e non abbia avuto scampo. A chiamare le forze dell’ordine sono stati gli altri inquilini dello stabile. In un primo momento l’aggressore era riuscito a far perdere le sue tracce ma oggi è stato trovato. In mattinata gli uomini della Squadra mobile della polizia hannoun uomo, anche lui originario del Bangladesh,di essere proprio il responsabile dell’accoltellamento mortale. «È una ...