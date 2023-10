Paradosso Maignan | vale più di tutti | ma è 9° nel premio Yashin

Leggi su dailymilan

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ieri sera si è svolta la cerimonia per la premiazione del Pallone D’Oro 2023. Nella serata di lunedì 30 ottobre il più prestigioso riconoscimento calcistico a livello mondiale è stato assegnato ancora una volta a Lionel Messi. Il Milan dal canto suo, non aveva nessuno dei suoi calciatori presenti nell’elenco dei trenta migliori. L’unica categoria in cui i rossoneri sono stati rappresentati, è stata quella del miglior portiere con Mike. Tra i 10 candidati alla vittoria finale per ilera presente l’estremo francese, che addetta diè considerato come uno dei migliori portieri a livello mondiale. Nonostante la titolarità acquisita nella sua nazionale spodestando la bandiera della Francia Hugo Lloris, perè arrivata una brutta delusione: l’ex Lille si è classificato ...