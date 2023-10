Pannolini | Iva aumenta | quanto spenderanno le famiglie italiane?

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) – L'Iva suisale dal 5% al 10% secondo la Manovra 2024. Aumento anche per altri prodotti, in particolare alimenti per bambini. Cosa significa per leno le spese? Secondo i calcoli di Adoc ed Eures, con il passaggio dell'Iva dal 5 al 10% sue alimenti per bambini, ledovranno sostenere per ogni figlio nel primo anno di vita un balzello di 100 euro l'anno. La stima è dell'associazione dei consumatori guidata da Anna Rea. "Già ora lespendono mediamente nel primo anno di vita del proprio figlio la ragguardevole cifra di 2.000 euro soltanto per(936 euro) e latte in polvere (1.027 euro)", spiega. Una cifra, prosegue, "che invece di ridursi per ...

