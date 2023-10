Pallone d'Oro | tutti i premi di serata | Bellingham vince il Trofeo Kopa

(Di martedì 31 ottobre 2023) Come di consueto, oltre alo di miglior giocatore maschile, sono stati assegnati anche i riconoscimenti per la miglior giocatrice, il miglior...

L'ottava meraviglia di Leo Messi. Forse l'ultima di una carriera da fuoriclasse assoluto. Non ci sono sorprese, il vincitore deld'2023 è lui, l'unico argentino in grado di reggere paragoni con Diego Armando Maradona, a cui la Pulce non a caso riserva un pensiero emozionante al momento della premiazione: oggi ...

Messi vince il Pallone d'oro 2023: è l'8° trionfo La Gazzetta dello Sport

Pallone d'oro 2023, la classifica completa Sky Sport

Come di consueto, oltre al premio di miglior giocatore maschile, sono stati assegnati anche i riconoscimenti per la miglior giocatrice, il miglior portiere e il miglior Under 21: vincono Bonmati del ...Tutti gli aggiornamenti dalla cerimonia del Pallone d'Oro: il vincitore, la classifica, il trofeo Yashin e il premio Kopa Al Theatre du Chatelet di Parigi andrà in scena la 67esima edizione della ...