Pallone d' oro | pioggia di fischi | festa rovinata per Martinez | interviene Drogba

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) A Leo Messi l'ottavod'Oro di una straordinaria carriera, al suo compagno di Nazionale, il portiere dell'Aston Villa Emiliano(noto come Dibu), è invece andato il premio Yashin come miglior portiere al mondo. Ma all'interno del Theatre du Chatelet di Parigi l'estremo difensore dell'Argentina è statoato mentre saliva sul palco durante la cerimonia di premiazione. Didier, che ha condotto la serata insieme a Sandy Héribert, è dovuto intervenire per interrompere un momento a dir poco sgradevole della manizione. "Per favore, per favore, rispetto”, sono state le parole usate dall'ex centravanti di Marsiglia e Chelsea in lingua francese, mentre veniva mostrato un replay della famosa parata disu Kolo Muani nella finale della Coppa del Mondo 2022 in ...