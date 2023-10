Pallone d’Oro | impresa Osimhen | è nella top 10 | miglior azzurro di sempre

Leggi su napolipiu

(Di martedì 31 ottobre 2023) Victorentratop 10 del2023 piazzandosi 8°. Si tratta delpiazzamento diper un giocatore del Napoli. Notizie calcio Napoli – Un traguardo storico per Victore per il Napoli. L’attaccante nigeriano è entratotop 10 del2023 piazzandosi in ottava posizione, ilpiazzamento diper un calciatore. Un riconoscimento straordinario da parte della giuria di France Football, che ha premiato la straordinaria stagione disputata dalo scorso anno. Grazie ai suoi gol e a prestazioni superlative,è stato uno dei grandi protagonisti dello ...