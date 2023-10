(Di martedì 31 ottobre 2023)di Novakdurante la premiazione deld'Oro femminile, a Parigi. Il tennista serbo, numero 1 ATP, si è dimenticato dire ilad, 25enne centrocampista del Barcellona e della Spagna, vincitrice delpiù prestigioso per una calciatrice. Infatti,

ROMA - In questa edizione: - La Lazio all'ultimo respiro, l'Atalanta ha super Scamacca - Infinito Messi, ottavod'per la pulce - Musetti ancora sconfitto, subito fuori anche a Parigi - Bologna vola a Napoli, le V Nere inarrestabili - Rubiales, tre anni di squalifica per il bacio a Hermoso - La ...

Messi vince il Pallone d'oro 2023: è l'8° trionfo La Gazzetta dello Sport

Pallone d'Oro 2023: il vincitore è Leo Messi TGLA7

Con l'8° Pallone d'Oro conquistato a Parigi, Leo Messi allunga in vetta alla speciale classifica del premio, staccando il più immediato inseguitore (Cristiano Ronaldo) di 3 trofei. Inoltre è diventato ...Didier Deschamps, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la cerimonia per la consegna del Pallone d'Oro. L'ex centrocampista, ora allenatore, Didier Deschamps, durante la cerimonia per ...