Pallone d’Oro | Djokovic | «Sono un nuovo giocatore del Milan»

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ieri sera al Theatre Du Chatelet di Parigi è andata in scena la cerimonia di consegna del2023, il prestigioso premio istituito dalla rivista francese France Football e assegnato al miglior calciatore dell’ultima stagione sportiva. Per l’ottava volta nella storia lo ha vinto Lionel Messi: un successo figlio del Mondiale vinto dall’ex Barcellona lo scorso dicembre con l’Argentina. Sul podio anche Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain ed Erlind Haaland del Manchester City, fresco vincitore della UEFA Champions League. Tra gli ospiti al Galà parigino c’era anche il tennista Novak, dichiarato e orgoglioso tifoso del. Uno YouTuber, Speed, dietro le quinte della cerimonia lo ha fermato domandandogli scherzosamente chi fosse: «Come ti chiami? Hai un’aria così famigliare…» Nole ha risposto con una ...

Il Milan è alle prese con l'emergenza infortuni Nessun problema. Nella notte di gala per la premiazione del2023 è spuntato il più insospettabile dei nuovi acquisti... No, non stiamo parlando dei sogni proibiti Mbappé o Haaland, e neppure di un approdo in Italia di Leo Messi . Il... volto ...

Messi vince il Pallone d'Oro 2023 Sky Sport