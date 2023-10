Pallone d'Oro | chi è il più grande fra i 10 plurivincitori? FOTO e SONDAGGIO

Lionel Messi torna a vincere und', ma un altro ex vincitore del prestigioso torneo non si trova particolarmente d'accordo con l'esito della votazione. 'Per tutto l'anno Haaland ha fatto meglio di Messi - ha commentato ...

Messi vince il Pallone d'oro 2023: è l'8° trionfo La Gazzetta dello Sport

Lionel Messi, fresco di conquista dell’ottavo Pallone d’Oro, ha commentato lo storico risultato attraverso il proprio account Instagram: “Ho solo parole di gratitudine per tutte le persone in tutto il ...In dieci messi 'la pulce' di Rosario ha alzato due trofei incredibili concludendo, di fatto, una carriera straordinaria e vincendo tutto quello che si poteva vincere su un campo di pallone.