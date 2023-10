Pallone d’Oro | c’è anche Djokovic | “Sono un nuovo acquisto del Milan”

Il Milan è alle prese con l'emergenza infortuni Nessun problema. Nella notte di gala per la premiazione del2023 è spuntato il più insospettabile dei nuovi acquisti... No, non stiamo parlando dei sogni proibiti Mbappé o Haaland, e neppure di un approdo in Italia di Leo Messi . Il... volto ...

Messi vince il Pallone d'Oro 2023: i messaggi sui social di club e compagni. FOTO Sky Sport