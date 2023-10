Pallone d’Oro 2023 | ogni Pallone d’Oro vinto da Lionel Messi

(Di martedì 31 ottobre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Fino all’arrivo di, nessun giocatore avevail– il riconoscimento individuale più prestigioso del calcio – in più di tre occasioni. Ora, l’icona argentina ha ulteriormente consolidato il suo status di (probabilmente) il più grande di tutti i tempi, vincendo il premio per l’incredibile ottava volta. Considerando gli incantesimi al Barcellona, ??al PSG e all’Inter Miami, ecco la carrellata di tutti i Pallonivinti da… 2009 (Credito immagine: Getty Images)1 dicembre 2009: i Black Eyed Peas erano appena stati spodestati dal primo posto nella classifica dei singoli britannici da un gruppo di X Factor finalisti; Barack Obama era ...

Le stelle del calcio internazionale a Parigi per la cerimonia di consegna del. Ottavo trionfo per Messi, premi speciali anche per Bellingham, Haaland e Martinez. Tra le donne successo per Aitana ...

Messi vince il Pallone d'Oro 2023 Sky Sport