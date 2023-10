Pallone d’oro 2023 | Messi vince il trofeo per l’ottava volta

Novak Djokovic Non solo tennis a Parigi dove c'è serata di gala' per la premiazione del. Il campione argentino Lionel Messi ha battuto Erling Haaland e Kylian Mbappe' ed ha trionfato per l'ottava volta in carriera. Bene anche Victor Osimhen, ottavo in classifica generale. ...

Messi vince il Pallone d'Oro 2023: i messaggi sui social di club e compagni. FOTO Sky Sport