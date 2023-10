Pallanuoto | l’AN Brescia attende il Sabadell | trasferta in Georgia per la Pro Recco nel quarto turno di Champions League

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dopo lo stop al campionato per il raduno della Nazionale di Sandro Campagna, ripartono gli impegni per le squadre italiane dellaal maschile in campo europeo. Appuntamento domani con le sfide della, giunta alla quarta giornata dei gironi preliminari, in acqua entrambe le compagini tricolori., terza al momento nel Gruppo A, ospita alle 20.00 la capolista Astralpool. Impegno arduo per la squadra di Sandro Bovo contro gli iberici, da ricordare però lo strepitoso successo nel match d’apertura della competizione ai rigori in terra iberica. Girone A 17:30 Steaua Bucarest-VK Novi Beograd 20:00 AN-AstralpoolClassifica: Astralpool7, Vk Novi Beograd 6, AN ...