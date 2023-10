Palermo | Sovrintendente Foss | ' condivido riserve Schifani su affitto teatro magnate giapponese'

(Di martedì 31 ottobre 2023), 31 ott. (Adnkronos) - "leespresse dal presidentee ribadisco che l'impegno contrattuale è stato assunto in un momento di gran lunga precedente al mio insediamento". Così all'Adnkronos Andrea Peria,della, Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana delPoliteama Garibaldi didopo l'intervista rilasciata oggi da, Governatore Renatoall'Adnkronos che ha duramente criticato l'affito del, che ha una partecipazione regionale, alche festeggia il compleanno a. "Aggiungo che, pur considerando l'entità dell'impatto economico favorevole sulla città, in linea di ...

In ogni caso, ilFulvio Macciardi si mostra fiducioso stasera, alla presentazione '... secondo modalità differenti', riporta Macciardi alla Dire, citandoi casi di 'Firenze,e ...

Ultimo'ora: Palermo: Sovrintendente Foss, 'condivido riserve ... La Svolta

Palermo, arrestati per corruzione due poliziotti della Squadra Mobile Sky Tg24

Tempo di lettura < 1 minuti Clicca e condividi l'articolo I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Monreale, in seguito agli accertamenti tecnici esperiti dal R.I.S. di Messina, sono riusciti a risal ...Bilancio più che positivo: 45 serate sold out e un totale di 40.000 presenze attratte da eventi di grande appeal e qualità, programmati in siti monumentali ...