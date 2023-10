Pagelle Svezia-Italia 1-1 | voti e tabellino Nations League femminile 2023 2024

(Di martedì 31 ottobre 2023) Le, ie ildi1-1, match della terza giornata della fase a gironi di. Bel primo tempo delle azzurre che si rendono pericolose con Greggi, Caruso e Cambiaghi. Al 57? però è una rete di Valentina Giacinti a sbloccare il risultato: un lancio perfetto di Giugliano premia lo scatto dell’attaccante della Roma che aggancia e calcia in rete col mancino. Nel finale lasi rende pericolosa soprattutto con i calci piazzati. E al 95? è un colpo di testa di Sembrant a condannare le azzurre. L’1-1 non basta per restare in corsa.(4-3-3): Musovic 5.5; Bjorn 6, Sembrant 7, Eriksson 5, J. Andersson 5.5; Angeldal 6, ...

