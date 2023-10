Pacifisti interrompono una seduta del Congresso degli Stati Uniti Internazionale

Sit-in degli ebrei pacifisti a New York nella giornata di oggi a seguito del bombardamento di Israele a Gaza. Arrestate 300 persone.Nessuna bandiera se non quelle arcobaleno e il vessillo dell’Anpi, che aderisce insieme ad altre 60 associazioni del terzo settore all’appello per il diritti umani in Palestina ...