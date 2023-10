Oroscopo Sagittario novembre 2023 | Leggi le tue previsioni mensili

(Di martedì 31 ottobre 2023) È il, il che significa che un felice ritorno solare è in ordine. La vostra stagione inizia questo mese. Il mese scorso l’di ottobre vi aveva consigliato di stare alla larga dagli scontri, soprattutto in occasione dell’eclissi di Halloween. Ale stelle vi daranno un po’ più di tregua. Potreste

1 novembre(23 novembre - 21 dicembre) Per un malinteso, un fraintendimento, una persona potrebbe causare un ritardo nei vostri piani e ciò scatenare una forte delusione. La ...

Il mese scorso, l’oroscopo di ottobre vi consigliava di usare la fiducia ... Quando il pianeta della comunicazione Mercurio entrerà in Sagittario e nella vostra 2a Casa dei beni giovedì 9 novembre, ...La Pet Astrology ci anticipa come si svolgerà il mese di novembre per il nostro amico cane.