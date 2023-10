Oroscopo Paolo Fox 1 novembre 2023 | amore distante per Pesci

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 31 ottobre 2023) L'diFox dell'1è pronto ad anticipare che giornata aspettarsi. La Luna, ancora per poche ore, sarà in Gemelli. Aria di problemi amorosi per alcuni segni zodiacali, tra cui anche il. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di mercoledì 1°, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.1°diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete rivela che sarete pieni di vitalità grazie ad una Luna in aspetto positivo. Coloro che hanno molte castagne sul fuoco, dovranno cercare di rilassarsi. Toro - ...