Ora anche un Posto al sole apre agli affitti brevi

(Di martedì 31 ottobre 2023) Non poteva esserci confidenza migliore,se come sappiamo le coincidenze nella nostra soap di riferimento non esistono. Ma questa volta difficilmente gli autori sempre al passo con l’attualità, potevano prevedere che un governo di centrodestra potesse per la prima volta aumentare le tasse sugli. E che il giorno della realtà coincidesse con quello della soap. La cedolare secca infatti fu introdotta nel 2011 da Berlusconi, e prevedeva appunto una tassa piatta al 21 per cento per tutti gli appartamenti in affitto. E mai nessun governo, né quelli di centrosinistra, ne quelli tecnici, l’avevano mai toccata. Nessuno poteva pensare che a farlo potesse essere proprio il primo governo di centrodestra. Che ieri, nella manovra, ha passato la tassa sulle seconde case messe sulle piattaforme di affitto breve (Airbnb, Booking, ecc) dal 21 al 26 per ...

Le pietresono state ripulite. 'A Trastevere due pietre d'inciampo dedicate a due vittime ... Mi auguro che non si ripetada noi quanto purtroppo sta avvenendo in altri Paesi europei, in ...

Fiat Fastback: ora anche Abarth AlVolante

Ora Google risolve anche i problemi di matematica WIRED Italia

C'è stato anche del veleno per Leo Messi nelle ore di grande festa per il suo ottavo Pallone d'Oro, vinto lunedì sera a Parigi. Il 36enne argentino ha risposto via social alle affermazioni fatte dal ...Camici bianchi in agitazione per le pensione più magre previste dalla Manovra. Fino a 26mila euro l'anno, lamentano. I sindacati: «Un'altra tempesta perfetta sta per abbattersi sulla sanità pubblica ...