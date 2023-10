Opportunità all’estero

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 31 ottobre 2023) Di rimpatri ed espatri dei giovani laureati e delle abbiamo parlato con Leonardo Ricci, Class leader del programma Full-Time MBA alla SDA Bocconi School of Management Come si approcciano al capitale umano i giovani manager di domani? «Quando si parla di capitale umano e in particolare della sua valorizzazione, spesso si ha a che fare con un grande potenziale inespresso o per meglio dire latente. Da anni il nostro Paese assiste a una costante emigrazione di studenti brillanti e giovani professionisti che per crescere devono andare fuori dei confini nazionali. Nel decennio 2012-2021 è espatriato dall’Italia oltre 1 milione di residenti, di cui circa un quarto laureati. In genere si “esce” per “rientrare”, ma la differenza tra i rimpatri e gli espatri dei giovani laureati è costantemente negativa e restituisce una perdita complessiva per l’intero periodo di oltre 79mila giovani, come ...