Oppenheimer torna nelle sale IMAX | il film di Nolan potrebbe superare quota 1 miliardo di dollari

Leggi su movieplayer

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il, diretto da Christopher, ritornerà per una settimana, potendo così aumentare i propri incassi.tornerà sugli schermi delleper una settimana: a partire da venerdì ildi Christophersarà infatti proiettato nello spettacolare formato in varie parti del mondo. Il ritorno nella programmazione cinematograficaquindi far aumentare i guadagni dell'apprezzato progetto con star Cillian Murphy. Il ritorno delTra lepreviste per il ritorno dici saranno anche 7 strutture che offrono le proiezioni in formato 70mm: due in ...