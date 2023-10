Opera GX | il browser pensato per i gamer raccontato da uno dei suoi creatori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023)GX continua a crescere e a confermarsi come uno dei miglioriin circolazione in termini di funzionalità e personalizzazione. Si tratta infatti della versione speciale di, creata pensando al pubblico dei: inGX si possono ad esempio limitare il consumo su CPU, RAM e rete, per consentire al PC di dedicarsi esclusivamente ai giochi in esecuzione. MaGX non è solo questo e per approfondirne le dinamiche abbiamo avuto modo di parlare con Maciej Kocemba, Product Director die la mente che ha creato da zeroGX. Quali sono le caratteristiche che rendonoGX ununico?GX è unbasato suche già di per sé vanta tante ...