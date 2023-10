Omicidio Saman | il fratello in aula | “Voglio dire tutta la verità”

Leggi su italiasera

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) – Al via oggi l’udienza del processo per l’diAbbas in Corte di Assise di Reggio Emilia. InAli Heider,della ragazza, ha detto di voler “parlare ela”. La presidente della Corte Cristina Beretti gli ha ricordato la possibilità di non rispondere alle domande. Secondo quanto riferito dalla procura dei minorenni di Bologna il giovane non risulta allo stato iscritto nel registro degli indagati. L’avvocato Valeria Miari, che ad oggi lo ha assistito, ha rinunciato al mandato come legale di parte civile per lui e per l’Unione dei comuni della bassa reggiana. La 18enne di origini pachistane è sparita da Novellara (Reggio Emilia) nel maggio 2021 e trovata senza vita nel novembre 2022. Per la sua morte sono ...