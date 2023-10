Omicidio Saman | il fratello in aula | “Ho mentito | avevo paura di papà

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 31 ottobre 2023) "Voglio parlare, voglio dire tutta la verità". Ali Heider, ildi(la 18enne di origini pachistane sparita da Novellara nel maggio del 2021 e trovata senza vita nel novembre 2022), ha scelto di non avvalersi della facoltà di non rispondere. Coperto dai paraventi nell’della Corte di Assise di Reggio Emilia, in quanto “sotto protezione”, il ragazzo ha da poco compiuto 18 anni e, dopo una serie di “non ricordo”, ha ammesso di non aver parlato prima perché il padre “mi ha detto di non dire niente”. Imputati sono cinque familiari: i genitori (la madre latitante), lo zio e due cugini. La Corte d'Assise di Reggio Emilia ha stabilito che ildidebba restare come parte civile "perché al momento formalmente la sua situazione è immutata”.