Omicidio di Saman | il fratello ai giudici | ' Adesso voglio dire tutta la verità'

Novità sul caso dell'diAbbas, per il quale si è tenuta oggi l'udienza del processo in Corte di Assise di Reggio Emilia. In aula Ali Heider, fratello della ragazza, ha detto di voler 'parlare e dire tutta ...

Ali Heider, il fratello di Saman Abbas, ha deciso di parlare e quindi di non avvalersi della facoltà di non rispondere. Il ragazzo, che da poco ha compiuto 18 anni, ha parlato nell’aula della Corte di ...Qualcuno ti aveva detto che Saman era stata seppellita ... Nomanhulaq Nomanhulaq e allo zio Danish Hasnain, entrambi imputati per l'omicidio della ragazza, avvenuto nella notte tra il 30 aprile e il ...