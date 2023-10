Oltraggiate con vernice nera due pietre d’inciampo della comunità ebraica

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 31 ottobre 2023) In un clima di crescente tensione e preoccupazione, ladi Roma si ritrova nuovamente di fronte a un atto di vandalismo crudele e insensato. Lein via Dandolo al civico 6, posate in memoria di Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, sono state barbaramente deturpate. Le targhe di ottone, ora quasi irriconoscibili, sembrano quasi bruciate, ricoperte discura.LEGGI ANCHE: Stelle di David sulle case Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, rispettivamente di 36 e 39 anni, furono prelevati e arrestati il 16 maggio 1944 da quel palazzo nel cuore di Trastevere, e successivamente deportati ad Auschwitz dove persero la vita nei forni crematori. Leerano lì a ricordare, a commemorare e a insegnare. Un significato ...