Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv | recupero Eurolega | pronostico e dove vederla

(Di martedì 31 ottobre 2023) Gara da non sbagliare per cercare di evitare un loop di sconfitte pericoloso che, anche nella scorsa campagna europea, limitò fortemente le aspirazioni della compagine milanese guidata da Ettore Messina. I campioni d’Italia di Emporio Armani saranno attesi da nuove risposte nella sfida, delicata e tosta, controTel. La sfida andrà a recuperare la seconda giornata dell’basket 2023/24 che non si è disputata, nella data originaria del calendario, per l’improvviso scoppio della guerra in Israele. I meneghini sono in un loop europeo negativo dopo aver vinto solo una partita nelle quattro sfide giocate (ultima contro Alba Berlino), mentre gli israeliani hanno portato a casa una vittoria in più rispetto agli avversari di oggi e arrivano dal ko contro Monaco. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sfida ...