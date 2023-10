Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv oggi in tv | orario Eurolega basket | programma streaming

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’cerca una vittoria per scacciare il periodo negativo in. I meneghini ospitanomartedì 31 Ottobre al Forum di Assago – inizio del match alle ore 20:30 – gli israeliani delTelnel recupero della seconda giornata della regular season 2023-2024, rinviata per via delle note vicende extra-sportive. I meneghini hanno bisogno di invertire la rotta dopo due ko consecutivi in Europa contro i campioni in carica del Real Madrid (88-71) e contro l’Alba Berlino (85-82), con un record di 1-3 finora. Coach Ettore Messina saprà sicuramente toccare le corde giuste dei suoi ragazzi, reduci anche dal ko interno in Campionato contro la Carpegna Prosciutto Pesaro (82-90)., le squadre israeliane si ritirano dalla Europe Cup Il ...

L'cercherà di ripartire in Eurolega contro il Maccabi in casa. Dopo la sconfitta pesante contro il Monaco,vuole mettere punti in cascina per poter puntare alle fasi successive ...

Visconti esulta: «Vuelle, partita perfetta. La vittoria conquistata a Milano deve darci consapevolezza» corriereadriatico.it

PESARO Un blitz sul parquet dei campioni in carica che può cambiare la stagione della Vuelle. La squadra di coach Maurizio Buscaglia si gode la vittoria al Mediolanum Forum contro ...La sconfitta in campionato contro Pesaro ha aperto la crisi in casa Olimpia, ma Milano ha già l'occasione per provare a mettersela alle spalle. Domani al Forum, infatti, la squadra di Ettore Messina o ...