Ok il prezzo è giusto! Auto usate | studio sul mercato italiano rivela che la trasparenza è maggiore della media

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ileuropeo dellenon è sempre trasparente in quanto molti veicoli presentano sul cruscotto un numero di chilometri alterato o sono soggetti a danni nascosti. Anche se la situazione varia a seconda del Paese, ogni anno gli acquirenti di tutto il Continente perdono milioni di euro a causa di truffatori. L’ultima ricerca di carVertical, una società che raccoglie e analizza dati relativi al settoremobilistico, hato i Paesi in cui l’acquisto di un’di seconda mano è più rischioso. Lo, riguardo l’indice didel, classifica i paesi utilizzando diverse metriche per determinare quelli più onesti. A quanto pare, la situazione dell’Italia è al di sopra...