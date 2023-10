Ognissanti | aperti in Toscana i musei statali Ecco l’elenco

(Di martedì 31 ottobre 2023) Alcunioffriranno per l'occasione speciali visite guidate e attività per bambini L'articolo proviene da Firenze Post.

... anche quest'anno torna il tradizionale appuntamento con la Fiera di. Svariate decine di ... Innanzi tutti i cimiteri cittadini rimarrannocon orario continuato, dalle 8.30 alle 17.30, ...

Ponte di Ognissanti 2023, in Lombardia 76 musei aperti l'1 novembre Lombardia Notizie Online

In Lombardia 76 musei aperti per il ponte di Ognissanti Agenzia ANSA

si vestono per Halloween sino alla fine del ponte di Ognissanti. Il Piemonte si affaccia a questo 1° Novembre tra cultura e tradizione culinaria. Se il Museo Egizio Reale e il Museo del Cinema ...Serviteli caldi: aprite l’involucro della foglia di mais e abbinateli alla vostra salsa preferita. Dìa de Todos los Santos in Spagna Il 1° novembre è festa anche in Spagna, dove si celebra Ognissanti.