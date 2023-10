Offre lavoro da 3500 euro al mese | ma non trova personale; l’appello di un imprenditore pontino

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 31 ottobre 2023) Pubblicato il 31 Ottobre, 2023 Non è passato inosservatodi unnel campo dei trasporti, che non riesce areper la sua ditta. In particolare cerca autisti.è stato lanciato dell’Ernesto Pimpinella di Scauri che evidenzia la crescente difficoltà nelre autisti disposti a dedicarsi a questa professione. L’aziendaun reddito mensile di 3.500, oltre a un’indennità supplementare per i turni nei weekend e nei giorni festivi. Tuttavia, nonostante queste condizioni vantaggiose, ci sono ancora dieci automezzi fermi a causa della mancanza di. “Ho ereditato da mio padre Savino l’attività nel 1969 – dice Ernesto ...