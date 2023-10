Nuova grana per Pino Insegno Ora anche il Tg2 punta il dito sui bassi ascolti de Il Mercante in fiera | «Penalizzante»

Leggi su open.online

(Di martedì 31 ottobre 2023) Non basta lo share, non bastano le critiche dei colleghi giornalisti, adessoil Tg2 se la prende cone il suoin. L’assemblea del telegiornale del secondo canale si è riunita ieri e ha prodotto una nota al vetriolo. All’interno, oltre a denunciare la carenza di organico in redazione, si esprime la «severa» preoccupazione «per i risultati di ascolto del programma che precede l’edizione delle 20.30» , una situazione definita «». «Ricordiamo che proprio il Tg2 e le sue rubriche sono da sempre stabilmente al di sopra dello share di rete», scrivono.arriva generalmente prima della edizione serale del Tg2. Quindi, salvo casi eccezionali, come oggi in cui c’è la femminile di calcio Nations League Svezia-Italia, il Tg Rai ...