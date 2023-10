Nuova gara inediti per 5 cantanti di Amici 23 | come è andata

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 31 ottobre 2023) Questo pomeriggio, martedì 31 ottobre 2023, èin onda su Canale 5, unapuntata del daytime di23. Un nuovo appuntamento imperdibile per tutti i fan degli allievi del noto talent. Che cosa sarà accaduto? Ve lo sveliamo subito qui di seguito ma intanto vi anticipiamo già che alcunisono stati convocati in studio per far ascoltare i loroai rappresentati delle radio…23,per 5 allievi Sono stati posizionati cinque sgabelli nello studio del pomeridiano per Samuspina, Holy Francisco, Sarah, Stella e Mida. Insieme a Maria De Filippi, i ragazzi si sono resi protagonisti di unagiudicata da quattro rappresentanti delle radio. Ad ...