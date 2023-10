Nuoto | Thomas Ceccon tra le stelle del 49° trofeo Nico Sapio

(Di martedì 31 ottobre 2023) A Genova gare in programma dal 10 al 12 novembre GENOVA - Parte da Genova la rincorsa diverso le Olimpiadi di Parigi. Il ventiduenne nuotatore vicentino sarà in gara dal 10 al 12 ...

NUOTO Il campione mondiale Thomas Ceccon tra le stelle del 49 ... SettimanaSport

Thomas Ceccon a caccia del podio finale della World Cup di Nuoto! Swim4Life

A Genova gare in programma dal 10 al 12 novembre GENOVA (ITALPRESS) - Parte da Genova la rincorsa di Thomas Ceccon verso le Olimpiadi di Parigi.Parte da Genova la rincorsa di Thomas Ceccon verso le Olimpiadi di Parigi. Il ventiduenne nuotatore vicentino sarà in gara dal 10 al 12 novembre alla 49a edizione del Trofeo Nico Sapio, tradizionale a ...