Nubifragio su Milano | esondato fiume Seveso Traffico in tilt | chiuse alcune metro

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il maltempo continua a interessare diverse regioni d’Italia, alle prese con danni e disagi a causa di piogge, forti venti e mareggiate. Nella notte unha colpitoe il, mentre Venezia grazie al Mose è stata risparmiata da un'acqua alta eccezionale di 154 centimetri. Anche il lago di Como è vicino all'esondazione. Tetti scoperchiati per una tromba d’aria in Versilia, con allagamenti e alberi caduti anche in altre aree della Toscana. Autobrennero chiusa al valico per una frana in Austria. Oggi è prevista allerta rossa in Veneto, arancione in altre cinque regioni (LE PREVISIONI METEO).