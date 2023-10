Nubifragio nella notte | tempesta di fulmini | a Milano esonda il Seveso

...lapidei esposti a cielo aperto nel Cortile delle Armizona del Carmineto: grazie alla sponsorizzazione di Valextra, saranno restaurati questi antichi reperti compromessi durante il...

Nubifragio a Milano, violento temporale nella notte: esonda il Seveso, tempesta di fulmini, allerta della Protezione civile Corriere Milano

Nubifragio Milano, violento temporale nella notte: Seveso esondato, strade come fiumi e cantine allagate ilmessaggero.it

Dalle 4:30 di martedì 31 ottobre si è abbattuto su Milano un violento temporale. Nel quartiere Niguarda è in corso l’esondazione del torrente Seveso."Convocheremo un tavolo per lavorare alla suddivisione della Regione in aree omogenee e per aiutare i sindaci a prendere meglio le decisioni che, in caso di allerta meteo, spettano loro. Come Regione ...