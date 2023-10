Nubifragio | Milano-Meda allagata | Seveso esondato a Niguarda e Tarò a Meda | treni fermi tra Seveso e Mariano

(Di martedì 31 ottobre 2023). Sono alcuni dei danni e disagi per il maltempo che si sta abbattendo da questa notte sulla Lombardia.lunghe code Ladalla Brianza fino a. Si registrano allagamenti e grandi pozze d’acqua anche in prossimità dei sottopassi di Rubicone e Negrotto. Stanno ...

Il violentoha colpito anche l'autostrada A7 (- Genova), allagatasi in alcuni tratti, provocando disagi alla circolazione stradale. ...

Nubifragio a Milano, violento temporale nella notte: esonda il Seveso, tempesta di fulmini, allerta della Protezione civile Corriere Milano

Bomba d'acqua su Milano: Seveso esondato, allagamenti e vie chiuse in città MilanoToday.it

Dalle 4:30 di martedì 31 ottobre si è abbattuto su Milano un violento temporale. Nel quartiere Niguarda è in corso l’esondazione del torrente Seveso.Colpita particolarmente Milano e provincia: in città nubifragio con picchi di oltre 40mm (45 mm a Milano Cadorna), sulla Valle del Lambro caduti oltre 60mm. Esondato il Seveso e, come riporta ...