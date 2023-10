Nubifragio a Milano | l’acqua del Seveso fuoriesce dai tombini a Niguarda | “La corrente è fortissima” Allagamenti lungo viale Fulvio Testi – Video

Alle prime luci di martedì 31 ottobre un violentosi è abbattuto sul capoluogo lombardo causando l'esondazione del fiume Seveso. Nelle immagini, un tram bloccato dall'acqua e le automobili costrette ad attraversare veri e propri "fiumi"

Nubifragio a Milano, le strade allagate del quartiere Isola ilmessaggero.it

Strade allagate a Milano dopo il nubifragio. Il salvataggio di una persona bloccata nella sua macchina in panne. Il video su LA7 ...La zona nord di Milano è andata in tilt per il maltempo ... col “rigurgito” del torrente che è ormai consuetudine in occasione di nubifragi o alluvioni. Ma perché avviene così spesso Quella ...